Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Павлович 13
Павлович 25
Павлович 66
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Сутьеска
Никшич
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 20:00 МСК
30.07.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
14
Матич
Урош Матич
90
90
Савич
Вуядин Савич
90
70
Яколиш
Антонио Яколиш
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
29
Вурос
Праксителис Вурос
90
20
Павлович
Андрийя Павлович
13'
25'
66'
13', 25', 66'
90
Запасные
99
Ватерман
Бой Ватерман
30
Меркис
Георгис Меркис
13
Лафранс
Кевин Лафранс
95
Алеф
Алеф
89
Безьяк
Роман Безьяк
Сутьеска
мин
15
Шофранац
Александар Шофранац
90
7
Кояшевич
Дамир Кояшевич
90