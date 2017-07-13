Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
0:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 20:45 МСК
13.07.2017, 20:45 МСК
четверг
Составы