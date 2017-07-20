Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лафранс 89
2:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 21:00 МСК
20.07.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
АЕЛ
мин
-
Лафранс
Кевин Лафранс
89'
89'
90
-
Альдаир
Альдаир
90