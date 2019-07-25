Матч завершен
ДАК 1904
Дунайська Стреда
1:2
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Атромитос
Перистери
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:30 МСК
25.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
ДАК 1904
мин
14
Оравец
Томаш Оравец
90
13
Калмар
Жолт Калмар
90
4
Ронан
Коннор Ронан
90
31
Дэвис
Эрик Дэвис
90
Атромитос
мин
39
Веллиос
Апостолос Веллиос
90
16
Медьери
Балаж Медьери
90
6
Харисис
Харилаос Харисис
90