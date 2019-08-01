Матч завершен
Атромитос
Перистери
3:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
ДАК 1904
Дунайська Стреда
Калмар 72
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Атромитос
мин
39
Веллиос
Апостолос Веллиос
90
16
Медьери
Балаж Медьери
90
6
Харисис
Харилаос Харисис
90
ДАК 1904
мин
14
Оравец
Томаш Оравец
90
13
Калмар
Жолт Калмар
72'
72'
90
4
Ронан
Коннор Ронан
90
Запасные
31
Дэвис
Эрик Дэвис