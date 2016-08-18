Матч завершен
Габала
Габала
Зенев 37
Фонте 50
Фонте 52
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Стекеленбург 17
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 20:00 МСК
18.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Габала
мин
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
-
Фонте
Жозе Фонте
50'
52'
50', 52'
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
9
Зенев
Сергей Зенев
37'
37'
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
90
Джамалов
Эльвин Джамалов
Марибор
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
17'
17'
90