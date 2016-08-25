Матч завершен
Марибор
Марибор
Стекеленбург 66
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:15 МСК
25.08.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Марибор
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
66'
66'
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
Габала
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
9
Зенев
Сергей Зенев
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
6
Садыгов
Рашад Садыгов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов