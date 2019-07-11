Матч завершен
Ружомберок
Ружомберок
0:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Левски
София
Паулиньо 51
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 19:30 МСК
11.07.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
20
Миланов
Живко Миланов
90
1
Миятович
Милан Миятович
90
7
Паулиньо
Паулиньо
51'
51'
90
70
Райнов
Мартин Райнов
90
23
Тиам
Хали Тиам
90