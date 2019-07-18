Матч завершен
Левски
София
Алар 90
2:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Ружомберок
Ружомберок
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 19:30 МСК
18.07.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
20
Миланов
Живко Миланов
90
21
Миятович
Милан Миятович
90
7
Паулиньо
Паулиньо
90
70
Райнов
Мартин Райнов
90
23
Тиам
Хали Тиам
90
Запасные
9
Алар
Дени Алар
90'
Ружомберок
мин
10
Твардзик
Филип Твардзик
90