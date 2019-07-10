Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
0:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Марибор
Марибор
Хотич 60
Кронаветер 86
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 23:00 МСК
10.07.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Валюр
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
90
Запасные
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
86'
86'
90
10
Хотич
Дино Хотич
60'
60'
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
47
Котник
Андрей Котник
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
26
Райчевич
Александар Райчевич
6
Пихлер
Алекс Пихлер
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович