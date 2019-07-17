Матч завершен
Марибор
Марибор
Кронаветер 11
Таварес 32
2:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 21:15 МСК
17.07.2019, 21:15 МСК
среда
Составы
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
32'
32'
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
11'
11'
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
47
Котник
Андрей Котник
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
6
Пихлер
Алекс Пихлер
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович
Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
90
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
90
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
90