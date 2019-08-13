Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
0:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Синани 56
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
13 авг. 2019, 19:00 МСК
13.08.2019, 19:00 МСК
вторник
Составы
Дюделанж
мин
-
Синани
Данель Синани
56'
56'
90