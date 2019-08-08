Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Штольц 28
Штольц 30
Штольц 76
3:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:00 МСК
8.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Дюделанж
мин
-
Штольц
Доминик Штольц
28'
30'
76'
28', 30', 76'
90