Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Де Росси 90
1:1
( 5 : 3)
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 19:00 МСК
21.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Нымме Калью
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90'
90'
90
8
Дмитриев
Артем Дмитриев
90
Маккаби
мин
14
Вермут
Гиль Вермут
90