Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Вермут 70
1:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Тоомет 47
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 20:00 МСК
14.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
14
Вермут
Гиль Вермут
70'
70'
90
Нымме Калью
мин
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
8
Дмитриев
Артем Дмитриев
90
-
Тоомет
Янар Тоомет
47'
47'
90