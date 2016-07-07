Матч завершен
Фола
Эш
Стекеленбург 45
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:30 МСК
7.07.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Фола
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
45'
45'
90
Абердин
мин
-
Руни
Адам Руни
90