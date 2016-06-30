Матч завершен
Абердин
Абердин
Логан 68
МакГинн 90
Руни 90
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Фола
Эш
Стекеленбург 70
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:45 МСК
30.06.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
-
Логан
Шэйлум Логан
68'
68'
90
-
МакГинн
Нилл МакГинн
90'
90'
90
-
Руни
Адам Руни
90'
90'
90
Фола
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
70'
70'
90