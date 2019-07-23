Матч завершен
Шкендия
Тетово
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Синани 68
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2019, 18:55 МСК
23.07.2019, 18:55 МСК
вторник
Составы
Дюделанж
мин
-
Синани
Данель Синани
68'
68'
90