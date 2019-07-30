Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Ибраими 90
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
30 июля 2019, 18:55 МСК
30.07.2019, 18:55 МСК
вторник
Составы
Дюделанж
мин
5
Шнелл
Том Шнелл
90
15
Дельгадо
Рикардо Дельгадо
90
9
Синани
Данель Синани
90
10
Штольц
Доминик Штольц
90
8
Покар
Марио Покар
90
Шкендия
мин
7
Ибраими
Бесарт Ибраими
90'
90'
90
14
Радески
Марьян Радески
90
1
Захов
Костадин Захов
90
6
Муслиу
Визар Муслиу
90
70
Фелипе
Хуан Фелипе
90