Матч завершен
Хаугесунд
Хаугесунд
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Штурм
Грац
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
11
Самуэльсен
Мартин Самуэльсен
Штурм
мин
13
Яншер
Якоб Яншер
90
21
Домингес
Хуан Домингес
90
4
Шраммель
Томас Шраммель
90
16
Хозинер
Филипп Хозинер
90
23
Шпендльхофер
Лукаш Шпендльхофер
90
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
90
Запасные
6
Лакнер
Маркус Лакнер