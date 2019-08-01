Матч завершен
Штурм
Грац
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Хаугесунд
Хаугесунд
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:30 МСК
1.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Штурм
мин
13
Яншер
Якоб Яншер
90
21
Домингес
Хуан Домингес
90
4
Шраммель
Томас Шраммель
90
23
Шпендльхофер
Лукаш Шпендльхофер
90
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
90
Запасные
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
Запасные
11
Самуэльсен
Мартин Самуэльсен