Матч завершен
Теута
Дуррес
0:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Кайрат
Алматы
Аршавин 70
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:00 МСК
30.06.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Теута
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Кайрат
мин
-
Аршавин
Андрей Аршавин
70'
70'
90