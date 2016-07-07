Матч завершен
Кайрат
Алматы
Гоу 27
Гоу 61
МакМанус 72
5:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Теута
Дуррес
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 17:45 МСК
7.07.2016, 17:45 МСК
четверг
Составы
Кайрат
мин
-
МакМанус
Стивен МакМанус
72'
72'
90
-
Гоу
Жерар Гоу
27'
61'
27', 61'
90