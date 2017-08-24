Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
АЕК
Ларнака
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
24 авг. 2017, 19:00 МСК
24.08.2017, 19:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
23
Толемесс
Флориан Толемесс
90
Запасные
1
Георгаллидес
Антонис Георгаллидес
3
Антониадес
Мариос Антониадес
20
Лабан
Венсан Лабан
13
Хевел
Эктор Хевел
25
Митидис
Несторас Митидис
Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Чермак
Алеш Чермак
90
9
Земан
Мартин Земан
90
23
Бакош
Марек Бакош
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
21
Хайек
Томаш Хайек
11
Петржела
Милан Петржела
7
Горжава
Томаш Горжава
29
Живулич
Диего Живулич
37
Ржезничек
Якуб Ржезничек