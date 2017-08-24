Матч завершен
АЕК
Ларнака
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 19:00 МСК
24.08.2017, 19:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
23
Толемесс
Флориан Толемесс
90
Запасные
1
Георгаллидес
Антонис Георгаллидес
3
Антониадес
Мариос Антониадес
20
Лабан
Венсан Лабан
13
Хевел
Эктор Хевел
25
Митидис
Несторас Митидис
Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Чермак
Алеш Чермак
90
9
Земан
Мартин Земан
90
23
Бакош
Марек Бакош
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
21
Хайек
Томаш Хайек
11
Петржела
Милан Петржела
7
Горжава
Томаш Горжава
29
Живулич
Диего Живулич
37
Ржезничек
Якуб Ржезничек