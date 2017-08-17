Матч завершен
Виктория
Пльзень
Бакош 29
Коларж 36
Бакош 74
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:15 МСК
17.08.2017, 21:15 МСК
четверг
Составы
Виктория
мин
16
Грушка
Алеш Грушка
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
21
Хайек
Томаш Хайек
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
36'
36'
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
9
Земан
Мартин Земан
90
23
Бакош
Марек Бакош
29'
74'
29'
74'
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
2
Гейда
Лукаш Гейда
10
Копиц
Ян Копиц
25
Чермак
Алеш Чермак
29
Живулич
Диего Живулич
37
Ржезничек
Якуб Ржезничек
АЕК
мин
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
3
Антониадес
Мариос Антониадес
90
20
Лабан
Венсан Лабан
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
Запасные
1
Георгаллидес
Антонис Георгаллидес
35
Панков
Радован Панков
16
Касес
Начо Касес
14
Болевич
Владимир Болевич
13
Хевел
Эктор Хевел
25
Митидис
Несторас Митидис