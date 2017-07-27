Матч завершен
АЕК
Ларнака
Хевел 70
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Минск
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 20:00 МСК
27.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
3
Антониадес
Мариос Антониадес
90
20
Лабан
Венсан Лабан
90
13
Хевел
Эктор Хевел
70'
70'
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
Запасные
1
Георгаллидес
Антонис Георгаллидес
16
Касес
Начо Касес
14
Болевич
Владимир Болевич
25
Митидис
Несторас Митидис
Динамо
мин
1
Климович
Андрей Климович
90
22
Бегунов
Роман Бегунов
90
20
Сачивко
Александр Сачивко
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович