Матч завершен
Динамо
Минск
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 18:00 МСК
3.08.2017, 18:00 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
7
Быков
Артем Быков
90
Запасные
1
Климович
Андрей Климович
22
Бегунов
Роман Бегунов
20
Сачивко
Александр Сачивко
АЕК
мин
-
Толемесс
Флориан Толемесс
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
3
Антониадес
Мариос Антониадес
90
20
Лабан
Венсан Лабан
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
Запасные
1
Георгаллидес
Антонис Георгаллидес
16
Касес
Начо Касес
14
Болевич
Владимир Болевич
25
Митидис
Несторас Митидис