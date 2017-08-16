Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Нвакаеме 12
Тзедек 45
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2017, 21:45 МСК
16.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Хапоэль
мин
55
Хаймов
Гай Хаймов
90
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
45'
45'
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
7
Ради
Махаран Ради
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
11
Эйнбиндер
Даниэль Эйнбиндер
90
8
Гадир
Мохаммад Гадир
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
12'
12'
90
Марибор
мин
6
Пихлер
Алекс Пихлер
90
11
Захович
Лука Захович
90