Матч завершен
Марибор
Марибор
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
22 авг. 2017, 21:45 МСК
22.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Марибор
мин
22
Милец
Мартин Милец
90
Запасные
6
Пихлер
Алекс Пихлер
Хапоэль
мин
55
Хаймов
Гай Хаймов
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
20
Таха
Лоай Таха
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
7
Ради
Махаран Ради
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
8
Гадир
Мохаммад Гадир
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
Запасные
1
Гореш
Давид Гореш
17
Охайон
Матан Охайон
11
Эйнбиндер
Даниэль Эйнбиндер
15
Браун
Владимир Браун
99
Пекхарт
Томаш Пекхарт
10
Барда
Элианив Барда
18
Охана
Майкл Охана