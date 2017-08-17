Матч завершен
Осиек
Осиек
1:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Аустрия
Вена
Хольцхаушер 60
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Осиек
мин
25
Петрович
Милован Петрович
90
11
Грезда
Эрос Грезда
90
Аустрия
мин
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
18
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
60'
60'
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
16
Прокоп
Доминик Прокоп
90
23
де Паула
Давид де Паула
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
25
Саламон
Томас Саламон
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер