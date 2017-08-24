Матч завершен
Аустрия
Вена
0:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Осиек
Осиек
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 22:05 МСК
24.08.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
18
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
16
Прокоп
Доминик Прокоп
90
23
де Паула
Давид де Паула
90
7
Тажури
Исмаэль Тажури
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
25
Саламон
Томас Саламон
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
Осиек
мин
20
Мудражия
Роберт Мудражия
90
11
Грезда
Эрос Грезда
90