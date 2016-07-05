Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
Кэррик 66
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
5 июля 2016, 20:00 МСК
5.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Б36 Торсхавн
мин
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
66'
66'
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
Валлетта
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Шумуликоски
Величе Шумуликоски
90