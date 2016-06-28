Матч завершен
Валлетта
Валлетта
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
28 июня 2016, 20:00 МСК
28.06.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Б36 Торсхавн
мин
-
Терри
Джон Терри
90