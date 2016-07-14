Матч завершен
Кайрат
Алматы
Аршавин 29
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Бенаюн 90
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 17:45 МСК
14.07.2016, 17:45 МСК
четверг
Составы
Кайрат
мин
-
Аршавин
Андрей Аршавин
29'
29'
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Исламхан
Бауржан Исламхан
90
Запасные
30
Асеведо
Герсон Асеведо
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90'
90'
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
86
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
90
42
Перец
Дор Перец
90
70
Са
Орланду Са
90
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
90
Запасные
21
Филипенко
Егор Филипенко
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
23
Голаса
Эйял Голаса
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат