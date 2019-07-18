Матч завершен
Кайрат
Алматы
Куат 90
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Широки Бриег
Широки Бриег
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 17:30 МСК
18.07.2019, 17:30 МСК
четверг
Составы
Кайрат
мин
9
Исламхан
Бауржан Исламхан
90
2
Ахметов
Елдос Ахметов
90
27
Покатилов
Стас Покатилов
90
8
Жуков
Георгий Жуков
90
5
Суюмбаев
Гафуржан Суюмбаев
90
20
Дугалич
Раде Дугалич
90
7
Куат
Исламбек Куат
90'
90'
90
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет
90
Запасные
1
Плотников
Владимир Плотников
6
Политевич
Сергей Политевич
22
Косович
Небойса Косович
19
Эппель
Мартон Эппель
Широки Бриег
мин
8
Франжич
Петар Франжич
90