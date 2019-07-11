Матч завершен
Широки Бриег
Широки Бриег
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Кайрат
Алматы
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 22:00 МСК
11.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
8
Франжич
Петар Франжич
Кайрат
мин
9
Исламхан
Бауржан Исламхан
90
2
Ахметов
Елдос Ахметов
90
27
Покатилов
Стас Покатилов
90
8
Жуков
Георгий Жуков
90
5
Суюмбаев
Гафуржан Суюмбаев
90
20
Дугалич
Раде Дугалич
90
Запасные
6
Политевич
Сергей Политевич
7
Куат
Исламбек Куат
22
Косович
Небойса Косович
17
Тунгышбаев
Еркебулан Тунгышбаев
19
Эппель
Мартон Эппель