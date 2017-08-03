Матч завершен
Аполлон
Лимассол
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 20:00 МСК
3.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аполлон
мин
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
30
Шембри
Андре Шембри
90
92
Яколиш
Антонио Яколиш
90
Запасные
28
Стиляну
Мариос Стиляну
Абердин
мин
1
Льюис
Джо Льюис
90
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
6
Рейнольдс
Марк Рейнольдс
90
3
Шинни
Грэм Шинни
90
11
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
90
22
Кристи
Райан Кристи
90
7
МакЛин
Кенни МакЛин
90
8
Стюарт
Грег Стюарт
90
Запасные
14
Арнасон
Кэри Арнасон
16
Тэнси
Грег Тэнси