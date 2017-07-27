Матч завершен
Абердин
Абердин
Кристи 5
Шинни 78
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 21:45 МСК
27.07.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
1
Льюис
Джо Льюис
90
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
6
Рейнольдс
Марк Рейнольдс
90
3
Шинни
Грэм Шинни
78'
78'
90
11
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
90
22
Кристи
Райан Кристи
5'
5'
90
7
МакЛин
Кенни МакЛин
90
8
Стюарт
Грег Стюарт
90
Запасные
14
Арнасон
Кэри Арнасон
16
Тэнси
Грег Тэнси
Аполлон
мин
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
30
Шембри
Андре Шембри
90
Запасные
46
Киссас
Тасос Киссас
28
Стиляну
Мариос Стиляну
92
Яколиш
Антонио Яколиш