Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Кириаку 15
3:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Сорлот 38
Сорлот 74
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 20:00 МСК
17.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аполлон
мин
25
Кириаку
Харис Кириаку
15'
15'
90
Запасные
92
Яколиш
Антонио Яколиш
Мидтьюлланд
мин
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
4
Корчмар
Жолт Корчмар
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
19
Сорлот
Александр Сорлот
38'
74'
38', 74'
90
Запасные
70
Новак
Филип Новак
28
Ремер
Андре Ремер
6
Халсти
Маркус Халсти
14
Кроон
Симон Кроон
15
Краев
Божидар Краев
88
Викхейм
Густав Викхейм