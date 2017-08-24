Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
1:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 21:00 МСК
24.08.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
4
Корчмар
Жолт Корчмар
90
70
Новак
Филип Новак
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
19
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
6
Халсти
Маркус Халсти
14
Кроон
Симон Кроон
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
15
Краев
Божидар Краев
88
Викхейм
Густав Викхейм
Аполлон
мин
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
92
Яколиш
Антонио Яколиш
90
Запасные
46
Киссас
Тасос Киссас