Матч завершен
Клифтонвилл
Белфаст
0:1
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Хаугесунд
Хаугесунд
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:45 МСК
11.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Хаугесунд
мин
11
Самуэльсен
Мартин Самуэльсен
90
Запасные
1
Гостомски
Мацей Гостомски