Матч завершен
Брейдаблик
Коупавогюр
0:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 23:00 МСК
11.07.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
23
Визер
Сандро Визер
90
14
Гаич
Милан Гаич
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
Запасные
33
Гопель
Максимилиан Гопель
16
Зеле
Арон Зеле