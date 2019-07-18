Матч завершен
Вадуц
Вадуц
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Брейдаблик
Коупавогюр
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
14
Гаич
Милан Гаич
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
Запасные
33
Гопель
Максимилиан Гопель
16
Зеле
Арон Зеле