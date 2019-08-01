Матч завершен
Линфилд
Белфаст
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:45 МСК
1.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
ХБ Торсхавн
мин
3
Давидсен
Йохан Давидсен
90
19
Аскхам
Хёрдур Аскхам
90