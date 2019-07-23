Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2019, 18:45 МСК
23.07.2019, 18:45 МСК
вторник
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