Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 21:00 МСК
12.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
11
Александру
Нектариос Александру
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
83
16
Винисиус
Винисиус
90
77
Вандер
Вандер
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
Запасные
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
4
Артиматас
Костакис Артиматас