Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Александру 54
Сотириу 73
Де Винсенти 90
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 20:00 МСК
19.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
11
Александру
Нектариос Александру
54'
54'
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
90
16
Винисиус
Винисиус
90
77
Вандер
Вандер
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
73'
73'
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90'
90'
90
Запасные
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
4
Артиматас
Костакис Артиматас
ТНС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90