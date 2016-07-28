Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Новак 55
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:30 МСК
28.07.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
-
Ари
Ари
90
-
Паткаи
Мате Паткаи
90
18
Лэнг
Адам Лэнг
90
Запасные
23
Юхас
Роланд Юхас
Мидтьюлланд
мин
70
Новак
Филип Новак
55'
55'
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
26
Бангор
Патрик Бангор
90
27
Систо
Пионе Систо
88
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
71
33
Онаучу
Пол Онаучу
90
Запасные
31
Андерсен
Миккел Андерсен
28
Ремер
Андре Ремер
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн