Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Новак 104
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Вальдес 75
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 19:00 МСК
4.08.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
70
Новак
Филип Новак
104'
104'
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
26
Бангор
Патрик Бангор
90
28
Ремер
Андре Ремер
80
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
69
33
Онаучу
Пол Онаучу
90
Запасные
31
Андерсен
Миккел Андерсен
0
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
10
Пушич
Мартин Пушич
Фехервар
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
75'
75'
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
90
23
Юхас
Роланд Юхас
90
18
Лэнг
Адам Лэнг
90