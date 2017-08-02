Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Альдаир 60
1:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Аустрия
Вена
Хольцхаушер 34
Пирес 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
2 авг. 2017, 19:00 МСК
2.08.2017, 19:00 МСК
среда
Составы
АЕЛ
мин
13
Лафранс
Кевин Лафранс
90
29
Митря
Богдан Митря
90
7
Авраам
Андреас Авраам
90
11
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
90
Запасные
31
Альдаир
Альдаир
60'
Аустрия
мин
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
18
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
34'
34'
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90'
90'
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
25
Саламон
Томас Саламон
16
Прокоп
Доминик Прокоп
23
де Паула
Давид де Паула
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер